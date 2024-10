MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das CTS Eventim-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren CTS Eventim-Anteile an diesem Tag 51,75 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die CTS Eventim-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,932 CTS Eventim-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des CTS Eventim-Papiers auf 97,75 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 188,89 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 188,89 EUR, was einer positiven Performance von 88,89 Prozent entspricht.

Der CTS Eventim-Wert an der Börse wurde auf 9,46 Mrd. Euro beziffert. Am 01.02.2000 wurden CTS Eventim-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Papiers lag beim Börsengang bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at