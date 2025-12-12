MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in CTS Eventim-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades CTS Eventim-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der CTS Eventim-Anteile betrug an diesem Tag 62,65 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,962 CTS Eventim-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 241,82 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 11.12.2025 auf 77,80 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 24,18 Prozent gleich.

Der CTS Eventim-Wert an der Börse wurde auf 7,60 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der CTS Eventim-Anteile an der Börse XETRA war der 01.02.2000. Die CTS Eventim-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at