CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|Lohnende CTS Eventim-Anlage?
|
12.12.2025 10:03:58
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades CTS Eventim-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der CTS Eventim-Anteile betrug an diesem Tag 62,65 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,962 CTS Eventim-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 241,82 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 11.12.2025 auf 77,80 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 24,18 Prozent gleich.
Der CTS Eventim-Wert an der Börse wurde auf 7,60 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der CTS Eventim-Anteile an der Börse XETRA war der 01.02.2000. Die CTS Eventim-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
