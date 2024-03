MDAX-Titel FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS PETROLUB SE VZ von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit FUCHS PETROLUB SE VZ-Anteilen statt. Der Schlusskurs der FUCHS PETROLUB SE VZ-Anteile betrug an diesem Tag 38,48 EUR. Bei einem FUCHS PETROLUB SE VZ-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,988 FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktien. Die gehaltenen FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktien wären am 21.03.2024 1 179,31 EUR wert, da der Schlussstand 45,38 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 17,93 Prozent gleich.

FUCHS PETROLUB SE VZ war somit zuletzt am Markt 5,41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at