MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in FUCHS SE VZ-Aktien gewesen.

FUCHS SE VZ-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37,78 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 264,690 FUCHS SE VZ-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.04.2024 auf 44,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 773,43 EUR wert. Damit wäre die Investition um 17,73 Prozent gestiegen.

FUCHS SE VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,33 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at