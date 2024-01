MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in KRONES-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der KRONES-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der KRONES-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 64,32 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die KRONES-Aktie investierten, hätten nun 15,547 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.01.2024 gerechnet (109,50 EUR), wäre das Investment nun 1 702,43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,24 Prozent vermehrt.

Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 3,52 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at