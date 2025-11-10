LEG Immobilien Aktie
|63,60EUR
|-0,65EUR
|-1,01%
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
LEG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Analyst Kai Klose wertet es in einer am Montag vorliegenden Studie positiv, dass die Ratingagentur Moody's den Kreditausblick für LEG von "stabil" auf "positiv" angehoben habe - auch wenn das Finanzprofil noch nicht wieder den Stand vor dem zwischenzeitlichen Zinsanstieg erreicht habe./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 11:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63,55 €
|
Abst. Kursziel*:
55,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,66%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LEG Immobilienmehr Nachrichten
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
05.11.25
|MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
03.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.10.25
|MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
27.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)