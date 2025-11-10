LEG Immobilien Aktie

63,60EUR -0,65EUR -1,01%
LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

10.11.2025 19:11:01

LEG Immobilien Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Analyst Kai Klose wertet es in einer am Montag vorliegenden Studie positiv, dass die Ratingagentur Moody's den Kreditausblick für LEG von "stabil" auf "positiv" angehoben habe - auch wenn das Finanzprofil noch nicht wieder den Stand vor dem zwischenzeitlichen Zinsanstieg erreicht habe./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 11:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63,55 € 		Abst. Kursziel*:
55,78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,66%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

