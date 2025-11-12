LEG Immobilien Aktie

65,55EUR 0,85EUR 1,31%
LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

12.11.2025 09:04:26

LEG Immobilien Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Mieteinnahmen beschleunige sich und der Umfang der aktiv betriebenen Verkäufe übertreffe die Erwartungen, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Die neuen Zielvorgaben für 2026 deckten sich mit seinen Annahmen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68,65 € 		Abst. Kursziel*:
34,01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,35%
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

