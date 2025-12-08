RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|RTL-Anlage
|
08.12.2025 10:04:39
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RTL von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der RTL-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das RTL-Papier bei 39,74 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die RTL-Aktie investiert hat, hat nun 251,636 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 366,88 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 16,33 Prozent.
Zuletzt verbuchte RTL einen Börsenwert von 5,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: RTL Group
Analysen zu RTLmehr Analysen
