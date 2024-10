MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Talanx-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 25.10.2014 wurde das Talanx-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Talanx-Aktie 25,24 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 39,620 Talanx-Papiere. Die gehaltenen Talanx-Aktien wären am 24.10.2024 2 824,88 EUR wert, da der Schlussstand 71,30 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 182,49 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Talanx belief sich zuletzt auf 18,53 Mrd. Euro. Am 02.10.2012 wurden Talanx-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Talanx-Aktie lag beim Börsengang bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at