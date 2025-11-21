MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Talanx-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Talanx-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Talanx-Papier bei 28,80 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 347,222 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 108,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37 777,78 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 277,78 Prozent angezogen.

Talanx wurde am Markt mit 27,89 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Talanx-Aktie fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Talanx-Aktie belief sich damals auf 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at