Aurubis Aktie

Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitables Aurubis-Investment? 08.10.2025 10:04:30

MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Aurubis-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Aurubis-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aurubis-Aktie betrug an diesem Tag 60,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Aurubis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,661 Aurubis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 200,00 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Papiers am 07.10.2025 auf 120,40 EUR belief. Damit wäre die Investition 100,00 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Aurubis zuletzt 4,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Nachrichten zu Aurubismehr Nachrichten

Analysen zu Aurubismehr Analysen

10.09.25 Aurubis Add Baader Bank
08.08.25 Aurubis Kaufen DZ BANK
06.08.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
05.08.25 Aurubis Sell UBS AG
05.08.25 Aurubis Buy Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aurubis 113,50 -5,65% Aurubis

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Trotz fehlender Impulse: ATX baut Gewinne aus -- DAX legt zu-- Mehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch nach oben. Unter DAX-Anlegern wird die Stimmung im Verlauf optimistischer. In Fernost dominieren zur Wochenmitte die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen