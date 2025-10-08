MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Aurubis-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Aurubis-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aurubis-Aktie betrug an diesem Tag 60,20 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Aurubis-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,661 Aurubis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 200,00 EUR, da sich der Wert eines Aurubis-Papiers am 07.10.2025 auf 120,40 EUR belief. Damit wäre die Investition 100,00 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Aurubis zuletzt 4,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at