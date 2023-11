MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CTS Eventim-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das CTS Eventim-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die CTS Eventim-Aktie bei 34,20 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hat, hat nun 29,240 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen CTS Eventim-Aktien wären am 23.11.2023 1 839,18 EUR wert, da der Schlussstand 62,90 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 83,92 Prozent angezogen.

Der Marktwert von CTS Eventim betrug jüngst 6,03 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA war der 01.02.2000. Den ersten Handelstag begann das CTS Eventim-Papier bei 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at