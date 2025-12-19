flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|flatexDEGIRO-Investment im Blick
|
19.12.2025 10:03:56
MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren eingefahren
Am 19.12.2022 wurden flatexDEGIRO-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,69 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 175,747 flatexDEGIRO-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 34,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 130,05 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 6 130,05 EUR entspricht einer Performance von +513,01 Prozent.
Zuletzt verbuchte flatexDEGIRO einen Börsenwert von 3,69 Mrd. Euro. Der flatexDEGIRO-Börsengang fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Anteils belief sich damals auf 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
