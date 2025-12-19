flatexDEGIRO Aktie

flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
flatexDEGIRO-Investment im Blick 19.12.2025 10:03:56

MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in flatexDEGIRO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 19.12.2022 wurden flatexDEGIRO-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,69 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 175,747 flatexDEGIRO-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 34,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 130,05 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 6 130,05 EUR entspricht einer Performance von +513,01 Prozent.

Zuletzt verbuchte flatexDEGIRO einen Börsenwert von 3,69 Mrd. Euro. Der flatexDEGIRO-Börsengang fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Anteils belief sich damals auf 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu flatexDEGIRO AGmehr Nachrichten