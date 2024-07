MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fraport von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Fraport-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fraport-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Fraport-Aktie an diesem Tag bei 49,89 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Fraport-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,046 Fraport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fraport-Papiers auf 47,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 960,21 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 960,21 EUR entspricht einer negativen Performance von 3,98 Prozent.

Insgesamt war Fraport zuletzt 4,46 Mrd. Euro wert. Am 11.06.2006 wagte die Fraport-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs des Fraport-Papiers bei 35,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at