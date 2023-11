MDAX-Wert FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FUCHS PETROLUB SE VZ von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktie Anlegern gebracht.

Am 24.11.2013 wurde das FUCHS PETROLUB SE VZ-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,90 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS PETROLUB SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 3,135 FUCHS PETROLUB SE VZ-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2023 123,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,42 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 23,59 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von FUCHS PETROLUB SE VZ betrug jüngst 4,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

