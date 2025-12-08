Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

HelloFresh Aktie

HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

Performance unter der Lupe 08.12.2025 10:04:39

MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel hätte eine Investition in HelloFresh von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen HelloFresh-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HelloFresh-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HelloFresh-Papier bei 13,12 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 762,195 HelloFresh-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HelloFresh-Aktie auf 6,07 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 626,52 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 53,73 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von HelloFresh belief sich jüngst auf 870,09 Mio. Euro. Das HelloFresh-IPO fand am 02.11.2017 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines HelloFresh-Anteils bei 10,60 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

