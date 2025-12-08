HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Performance unter der Lupe
|
08.12.2025 10:04:39
MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel hätte eine Investition in HelloFresh von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HelloFresh-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HelloFresh-Papier bei 13,12 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 762,195 HelloFresh-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der HelloFresh-Aktie auf 6,07 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 626,52 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 53,73 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von HelloFresh belief sich jüngst auf 870,09 Mio. Euro. Das HelloFresh-IPO fand am 02.11.2017 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines HelloFresh-Anteils bei 10,60 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
