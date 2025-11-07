MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in PUMA SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das PUMA SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das PUMA SE-Papier an diesem Tag 46,22 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,636 PUMA SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 349,52 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 06.11.2025 auf 16,16 EUR belief. Damit wäre die Investition 65,05 Prozent weniger wert.

Der PUMA SE-Wert an der Börse wurde auf 2,46 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at