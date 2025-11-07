PUMA Aktie

Lohnende PUMA SE-Investition? 07.11.2025 10:04:27

MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in PUMA SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das PUMA SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das PUMA SE-Papier an diesem Tag 46,22 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,636 PUMA SE-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 349,52 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 06.11.2025 auf 16,16 EUR belief. Damit wäre die Investition 65,05 Prozent weniger wert.

Der PUMA SE-Wert an der Börse wurde auf 2,46 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: PUMA SE

Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SEmehr Analysen

05.11.25 PUMA Halten DZ BANK
03.11.25 PUMA Neutral UBS AG
31.10.25 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 PUMA Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 15,96 -2,21% PUMA SE

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

