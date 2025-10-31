PUMA Aktie

18,50EUR -0,35EUR -1,86%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

31.10.2025 10:44:18

PUMA SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Sportartikelherstellers hätten ein wenig enttäuscht, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Beim bestätigten Ausblick wertete er den in Aussicht gestellten operativen Verlust (Ebit) als vage. Der neuen Strategie mangele es noch an Meilensteinen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18,75 € 		Abst. Kursziel*:
6,67%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,11%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

