FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Sportartikelherstellers hätten ein wenig enttäuscht, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Beim bestätigten Ausblick wertete er den in Aussicht gestellten operativen Verlust (Ebit) als vage. Der neuen Strategie mangele es noch an Meilensteinen./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
