MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RTL-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden RTL-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die RTL-Aktie an diesem Tag bei 37,14 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 26,925 RTL-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (32,80 EUR), wäre das Investment nun 883,14 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 11,69 Prozent gleich.

Der Börsenwert von RTL belief sich zuletzt auf 5,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at