RTL Aktie

RTL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
RTL-Anlage 10.11.2025 10:03:57

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 3 Jahren bedeutet

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die RTL-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden RTL-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die RTL-Aktie an diesem Tag bei 37,14 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 26,925 RTL-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (32,80 EUR), wäre das Investment nun 883,14 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 11,69 Prozent gleich.

Der Börsenwert von RTL belief sich zuletzt auf 5,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: RTL Group

Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten