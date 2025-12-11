MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Ströer SE-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Ströer SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 77,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129,870 Ströer SE-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.12.2025 4 545,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 54,55 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Ströer SE eine Marktkapitalisierung von 2,00 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Ströer SE-Papiere fand am 15.07.2010 an der Börse XETRA statt. Das Ströer SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at