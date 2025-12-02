HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ströer nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Kurzfristig sei kein Kurstreiber in Sicht, doch auf mittlere bis längere Sicht bleibe er für das Außenwerbegeschäft des Werbevermarkters positiv gestimmt, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.