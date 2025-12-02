Ströer Aktie

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

02.12.2025 14:18:01

Ströer SECo Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ströer nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Kurzfristig sei kein Kurstreiber in Sicht, doch auf mittlere bis längere Sicht bleibe er für das Außenwerbegeschäft des Werbevermarkters positiv gestimmt, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,65 € 		Abst. Kursziel*:
99,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
97,71%
Analyst Name::
Anna Patrice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

