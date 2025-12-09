Ströer Aktie
|36,15EUR
|0,35EUR
|0,98%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
09.12.2025 08:57:26
Ströer SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ströer von 72 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,85 €
|
Abst. Kursziel*:
67,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,98%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Analysen
|08:57
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|36,20
|1,12%
