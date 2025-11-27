STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück

Letztendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 5 654,26 Punkten aus dem Handel. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,769 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,090 Prozent schwächer bei 5 650,47 Punkten, nach 5 655,58 Punkten am Vortag.

Bei 5 665,02 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 638,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,36 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 711,06 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 5 393,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 733,15 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 14,97 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,64 Prozent auf 35,71 EUR), Siemens Energy (+ 1,96 Prozent auf 114,40 EUR), Deutsche Börse (+ 1,81 Prozent auf 225,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,24 Prozent auf 1 514,00 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,10 Prozent auf 58,13 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Eni (-0,69 Prozent auf 15,93 EUR), Deutsche Telekom (-0,43 Prozent auf 27,53 EUR), Allianz (-0,43 Prozent auf 371,80 EUR), Airbus SE (-0,37 Prozent auf 204,15 EUR) und Deutsche Bank (-0,28 Prozent auf 30,55 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2 730 254 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 333,453 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,59 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent bei der BNP Paribas-Aktie an.

