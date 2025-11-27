Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Euro STOXX 50-Entwicklung
|
27.11.2025 15:59:08
Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus
Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,05 Prozent stärker bei 5 658,43 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,769 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,090 Prozent tiefer bei 5 650,47 Punkten, nach 5 655,58 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 665,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 638,39 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 2,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 711,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 393,07 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, bei 4 733,15 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,06 Prozent. Bei 5 818,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Zählern.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 3,93 Prozent auf 230,20 EUR), Infineon (+ 2,07 Prozent auf 35,51 EUR), Siemens Energy (+ 1,87) Prozent auf 114,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,17 Prozent auf 58,17 EUR) und Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1 510,50 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Eni (-0,89 Prozent auf 15,90 EUR), Allianz (-0,56 Prozent auf 371,30 EUR), Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 27,58 EUR), Deutsche Bank (-0,21 Prozent auf 30,57 EUR) und Siemens (-0,20 Prozent auf 227,65 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1 290 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 333,453 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
In diesem Jahr hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
