Mercedes-Benz Group Aktie

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

03.12.2025 14:09:38

Mercedes-Chef Källenius bleibt Europas oberster Autolobbyist

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), Ola Källenius, tritt eine zweite Amtszeit als Präsident von Europas oberstem Autolobbyverband Acea an. Die Interessenvertretung wählte den 56-Jährigen, wie Acea mitteilte. Källenius sagte, Klimaziele könnten nur erreicht werden, wenn sie mit Wettbewerbsfähigkeit und widerstandsfähigen Lieferketten einhergingen.

Källenius forderte einen pragmatischeren Kurs. "Flexibilität, Technologieoffenheit und gezielte Maßnahmen für Pkw, Transporter, Lkw und Busse bleiben unerlässlich", so der Manager. Es stehe viel auf dem Spiel.

Hartes Ringen

Auf EU-Ebene wird derzeit hart um künftige Vorgaben für die Autoindustrie gerungen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte die EU-Kommission in dem Brief gebeten, die Regulierung zum sogenannten Verbrenner-Aus zu korrigieren.

Rückendeckung bekommt der Bundeskanzler dafür unter anderem aus München. BMW-Chef Oliver Zipse sagte im Gespräch mit Journalisten in Brüssel, die Inhalte des Merz Briefs entsprächen "ziemlich genau unseren Anforderungen."

Als Beispiele nannte er unter anderem Technologieoffenheit, effiziente Verbrennungsmotoren und Anreize zur Verwendung umweltfreundlicher Materialien. "Das entspricht sehr stark unserer Vorstellung davon, was für diese Branche richtig ist", so Zipse./mjm/DP/nas

26.11.25 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
03.11.25 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.25 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
BMW AG 91,86 2,84% BMW AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 59,61 3,35% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

