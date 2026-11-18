Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
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18.11.2026 16:37:05
Merck Pulls Plug On Acquired Drug after Safety Review
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