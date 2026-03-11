Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
11.03.2026 06:46:49
Meta buys 'social media network for AI' Moltbook
The forum-style app has sparked interest by showing how AI bots interact without human involvement.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
