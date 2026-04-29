Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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29.04.2026 22:05:19
Meta Deal Reversal Deepens Split Between China and Silicon Valley
Beijing’s insistence that Meta unwind its deal with a Chinese A.I. start-up escalates the geopolitical fight over advanced tech.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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