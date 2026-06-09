Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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09.06.2026 10:55:05
Meta funds skilled trades jobs programme for AI data-centre buildout
Graduates will receive guaranteed employment offers, the company saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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