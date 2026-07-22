Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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22.07.2026 17:46:41
Meta Platforms Has $420 Billion in Hidden Debt, and It’s Growing
Artificial intelligence provides some great opportunities for many companies today. But it’s also a very expensive proposition that’s weighing down some of the biggest companies in the stock market. Meta Platforms (NASDAQ:META) is down 3% so far this year on fears that the company is taking on too much debt as it invests in AI infrastructure.Meta’s balance sheet shows that the company has about $58.7 billion in long-term debt. But a new report indicates that the company’s debt load is much greater. Nikkei Asia reports that Meta Platforms has another $420 billion in off-balance-sheet debt. That number has grown substantially since 2022, the outlet reported.Should investors be concerned about Meta Platforms’ stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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