Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
06.12.2025 09:59:00
Meta To Acquire AI Wearable Startup Limitless
(RTTNews) - Meta Platforms Inc. (META) has agreed to acquire Limitless, an artificial intelligence wearable startup, in a move aimed at strengthening its efforts to develop advanced AI-enabled wearables.
Limitless is best known for its compact pendant device that uses AI to capture conversations and generate summaries. The acquisition was confirmed in a blog post by Limitless co-founder and CEO Dan Siroker, though financial terms were not disclosed.
Siroker said in the blog post, "Meta recently announced a new vision to bring personal superintelligence to everyone and a key part of that vision is building incredible AI-enabled wearables. We share this vision and we'll be joining Meta to help bring our shared vision to life."
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|578,10
|1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.