Microsoft-Aktie nach starken Zahlen gefragt: Umsatz und Gewinn kräftig gestiegen

Das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 ging für Microsoft mit einem Gewinnplus zu Ende. Das Ergebnis verbesserte sich von 2,45 US-Dollar je Aktie auf 2,94 US-Dollar je Anteilsschein, damit schlug sich das Softwareunternehmen besser, als am Markt erwartet. Analysten hatten zuvor ein EPS von 2,82 US-Dollar in Aussicht gestellt. Der Gewinn kletterte unter dem Strich um ein Fünftel auf fast 22 Milliarden Dollar.

Microsoft wächst dank des Booms bei Cloudangeboten und Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) weiter rasant. Der Umsatz ist im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (30. Juni) um 17 Prozent auf knapp 62 Milliarden Dollar (rund 58 Milliarden Euro) gestiegen, vor Jahresfrist hatte Microsoft noch 52,86 Milliarden US-Dollar erlöst. Die Analystenschätzungen wurden hier ebenfalls übererfüllt, die Expertenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf 60,83 Milliarden US-Dollar belaufen.

Microsoft gab ein klares Signal, dass sich seine Investitionen in Cloud und Künstliche Intelligenz auszahlen. Der Software-Riese schloss einen Pakt mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI und integriert auf dieser Basis KI-Funktionen in immer mehr seiner Produkte. Der Bedarf an Rechenleistung für Künstliche Intelligenz treibt wiederum Microsofts Cloud-Geschäft an. Bei Microsofts Cloud-Plattform Azure stieg der Umsatz um 31 Prozent.

Die Microsoft-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ 4,70 Prozent höher bei 417,79 US-Dollar.



