Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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03.06.2026 17:31:00
Microsoft bringt Linux-Container fürs WSL
Microsoft baut eine eigene Container-Plattform ins Windows Subsystem for Linux ein – samt CLI, API und SDK für Windows-Anwendungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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