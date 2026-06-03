Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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03.06.2026 17:31:00

Microsoft bringt Linux-Container fürs WSL

Microsoft baut eine eigene Container-Plattform ins Windows Subsystem for Linux ein – samt CLI, API und SDK für Windows-Anwendungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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