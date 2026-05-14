Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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15.05.2026 00:06:04
Microsoft Copilot Can Collect Data From Your Edge Browser Tabs to Get to Know You
Microsoft says it's helping your browsing experience by using long-term AI memory across desktop and mobile versions of Edge.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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