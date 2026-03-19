Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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19.03.2026 11:02:00
Microsoft-Erinnerung an nächste Phase der Kerberos-RC4-Härtung
Microsoft will die unsichere RC4-Verschlüsselung loswerden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass im April die nächste Phase startet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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