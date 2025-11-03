NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|KI-Ausbau
|
03.11.2025 17:02:38
Microsoft erweitert KI-Kapazitäten durch Fünf-Jahres-Vertrag mit IREN - Aktien steigen
IREN habe mit Microsoft einen Fünf-Jahres-Vertrag vereinbart, hieß es weiter. Im kommenden Jahr soll die Technologie in mehreren Phasen in Childress im US-Bundesstaat Texas installiert werden. Dort betreibt IREN bereits ein Rechenzentrum, das letztlich 750 Megawatt Kapazität liefern soll. Die Vereinbarung mit Microsoft soll rund zehn Prozent von IRENs Gesamtkapazitäten ausmachen und jährlich knapp 1,94 Milliarden Dollar Umsatz beisteuern.
Das australische Unternehmen zählt zu den sogenannten "Neoclouds", also auf KI spezialisierte Datencenter-Betreiber. Sie bieten großen Technologiekonzernen ihre Rechenleistung an. Microsoft bleibt mit seinen KI-Produkten zwar auf rasantem Wachstumskurs, die Kapazitäten reichten zuletzt aber nicht, um die hohe Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen vollständig zu befriedigen. Im dritten Quartal machte Microsoft 77,7 Milliarden Dollar Umsatz, der bei größeren Kapazitäten aber noch höher hätte ausfallen können, sagte Finanzchefin Amy Hood zur Vorlage der Zahlen vergangene Woche.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Microsoft-Aktie zeitweise 0,27 Prozent stärker bei 519,22 US-Dollar, während die IREN-Titel um 8,76 Prozent steigen auf 66,07 US-Dollar.
/niw/mis
SYDNEY/REDMOND (dpa-AFX)
