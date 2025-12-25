Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
25.12.2025 14:55:00
Microsoft fängt Gerüchte zur Windows-Rust-Portierung ein
Vor einigen Tagen suchte ein Microsoft-Manager Personal für die Rust-Portierung sämtlichen C/C++-Codes – bis 2030 sollte alles umgestellt sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
