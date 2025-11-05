Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
05.11.2025 21:55:00
Microsoft Gets $135 Billion OpenAI Stake
In this podcast, Motley Fool contributors Travis Hoium, Lou Whiteman, and Rachel Warren discuss:To catch full episodes of all The Motley Fool's free podcasts, check out our podcast center. When you're ready to invest, check out this top 10 list of stocks to buy.A full transcript is below.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
05.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
04.11.25
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt am Dienstagmittag zurück (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
03.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen
|04.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|25 420,00
|-2,00%
|Microsoft Corp.
|439,45
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.