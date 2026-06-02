Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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02.06.2026 19:00:43
Microsoft Made a Bing for AI Agents
A suite of web APIs built for AI agents that helps them scour the web faster for search results is already being used by Copilot, ChatGPT and "many others."Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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