Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
26.03.2026 18:01:29
Microsoft Opens New Datacenter Region In Denmark
This article Microsoft Opens New Datacenter Region In Denmark originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
24.03.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
24.03.26
|Wachstumsbedenken: Software-Aktien wie Salesforce, Microsoft und Altlassian lassen kräftig Federn (dpa-AFX)
|
24.03.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones legt zu (finanzen.at)
|
24.03.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
24.03.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
24.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microsoft von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.03.26
|Handel in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.03.26
|Microsoft weighs legal action over $50bn Amazon-OpenAI cloud deal (Financial Times)