Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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10.11.2026 13:58:00
Microsoft Paint: Codeschmuggel-Lücke im Malprogramm
In dem rudimentären Zeichenprogramm Paint von Windows können Angreifer Schadcode einschleusen. Jetzt gibt es ein Update dagegen.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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20:04
|Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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16:02
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09.11.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
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09.11.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
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08.11.26
|Drei Aktien, drei Strategien: Worauf Anleger 2027 bei Microsoft, BASF und GE Vernova achten sollten (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
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