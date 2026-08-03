Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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03.08.2026 14:38:00
Microsoft Pays Cash. Amazon Borrows. Here's How Big Tech Funds Its AI Boom.
So far, I have shown you the AI scoreboard. Each hyperscaler has massive AI investment plans, and each projection comes with some quirks.Now it's time for the bar tab question. Five giants ordered similar enormous meals. How will each one settle the check?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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