Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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09.11.2026 18:30:00
Microsoft prüft Rechenzentrumsverträge und lehnt ab
Microsoft lässt Insiderinformationen zufolge einige Rechenzentrumsverträge auslaufen, darunter einen Mietvertrag mit Oracle.
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