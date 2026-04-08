Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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08.04.2026 11:14:00
Microsoft Pulled Back. Buying Opportunity or Warning Sign?
The knock on Microsoft (NASDAQ: MSFT) stock in 2026 is self-explanatory: Capital expenditures (capex) are ballooning, Azure growth is moving a half-step slower than Wall Street demands, and an uncomfortable portion of the cloud backlog is tied to a single unprofitable partner, OpenAI.The stock has shed roughly a third of its value from all-time highs -- its worst drawdown since 2008. On the surface, the panic seems fair. But smart investors are looking at things beyond rising infrastructure costs and quarterly cloud growth.Let's explore some themes that deserve closer inspection at Microsoft to help determine whether this sell-off is warranted or a once-in-a-decade opportunity to buy the dip.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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