Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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19.07.2026 10:09:00
Microsoft verteilt außerplanmäßiges Windows-Update
Microsoft verteilt ein ungeplantes Windows-Update. Es soll Probleme beheben, die insbesondere bei Dell-Computern aufgetreten sind. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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