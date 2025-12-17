Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
17.12.2025 13:30:00
Microsoft will unsichere RC4-Verschlüsselung loswerden
Die Verschlüsselung mit RC4 ist seit mehr als einer Dekade geknackt. Jetzt fegt Microsoft langsam die letzten Reste etwa in Kerberos aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
15.12.25
|Microsoft-Aktie tiefer: Viele Nutzer planen wegen Windows-10-Support-Ende Geräte-Neukauf (dpa-AFX)
|
15.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
12.12.25
|NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
12.12.25
|Microsoft and Amazon’s multibillion-dollar bets on India (Financial Times)
|
10.12.25