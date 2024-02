Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel letztendlich um 0,33 Prozent auf 4 647,34 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,044 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,061 Prozent auf 4 659,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 662,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 674,74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 642,69 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,228 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Wert von 4 521,65 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, bei 4 061,12 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, einen Wert von 4 163,45 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 2,98 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 674,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,74 Prozent auf 119,84 EUR), BMW (+ 1,87 Prozent auf 96,78 EUR), Stellantis (+ 1,33 Prozent auf 20,24 EUR), UniCredit (+ 1,01 Prozent auf 27,31 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,95 Prozent auf 62,85 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Bayer (-3,92 Prozent auf 28,90 EUR), adidas (-1,95 Prozent auf 176,12 EUR), Siemens (-1,56 Prozent auf 166,68 EUR), Infineon (-1,39 Prozent auf 33,75 EUR) und SAP SE (-1,00 Prozent auf 160,80 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 830 769 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 387,190 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at