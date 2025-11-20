Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne

Um 12:09 Uhr erhöht sich der DAX im XETRA-Handel um 1,09 Prozent auf 23 415,66 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,000 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,969 Prozent höher bei 23 387,42 Punkten, nach 23 162,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 23 314,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 453,72 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,99 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 258,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, stand der DAX bei 24 276,97 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Wert von 19 004,78 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 16,93 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 6,75 Prozent auf 116,30 EUR), Rheinmetall (+ 5,29 Prozent auf 1 680,50 EUR), QIAGEN (+ 2,59 Prozent auf 39,06 EUR), RWE (+ 2,53 Prozent auf 45,02 EUR) und GEA (+ 1,84 Prozent auf 58,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen adidas (-1,54 Prozent auf 150,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,48 Prozent auf 93,38 EUR), BASF (-1,21 Prozent auf 42,58 EUR), Porsche Automobil (-1,04 Prozent auf 35,23 EUR) und Daimler Truck (-1,04 Prozent auf 35,35 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 574 397 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,809 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at