Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|LUS-DAX-Performance
|
20.11.2025 12:26:40
Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Donnerstagmittag steigen
Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent stärker bei 23 370,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 467,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 23 306,50 Einheiten.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 24 339,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 303,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 20.11.2024, mit 19 099,00 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 17,06 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 6,75 Prozent auf 116,30 EUR), Rheinmetall (+ 5,29 Prozent auf 1 680,50 EUR), QIAGEN (+ 2,59 Prozent auf 39,06 EUR), RWE (+ 2,53 Prozent auf 45,02 EUR) und GEA (+ 1,84 Prozent auf 58,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil adidas (-1,54 Prozent auf 150,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,48 Prozent auf 93,38 EUR), BASF (-1,21 Prozent auf 42,58 EUR), Porsche Automobil (-1,04 Prozent auf 35,23 EUR) und Daimler Truck (-1,04 Prozent auf 35,35 EUR) unter Druck.
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 574 397 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 233,809 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder
2025 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
