Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag mit Abgaben

Am Montag verbucht der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,56 Prozent auf 13 115,77 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 108,176 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,233 Prozent auf 13 220,64 Punkte an der Kurstafel, nach 13 189,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 296,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 081,35 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wurde der SDAX auf 12 949,71 Punkte taxiert. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 04.09.2023, bei 13 322,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, wurde der SDAX mit 12 670,76 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 8,53 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 13 880,68 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 973,73 Zähler.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Hypoport SE (+ 3,99 Prozent auf 151,00 EUR), ADTRAN (+ 3,44 Prozent auf 5,71 USD), KWS SAAT SE (+ 2,32 Prozent auf 52,90 EUR), PVA TePla (+ 1,72 Prozent auf 20,12 EUR) und METRO (St) (+ 1,69 Prozent auf 6,02 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen 1&1 (-3,73 Prozent auf 16,50 EUR), SFC Energy (-3,29 Prozent auf 20,55 EUR), adesso SE (-3,23 Prozent auf 96,00 EUR), ATOSS Software (-3,15 Prozent auf 215,00 EUR) und CANCOM SE (-3,03 Prozent auf 26,28 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 910 148 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 10,080 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,79 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at